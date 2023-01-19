У Верховій Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов’язаних із РФ

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій із центром управління в Росії.

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Про це у Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою. А також він має сприяти консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

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Ініціатором документу є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України», — додав Мельничук.

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🔻10 січян СБУ повідомили, що митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом. ВІн поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

🔻 6 січня СБУ завершила перевірку єпархій УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях. Були виявлені прокремлівська література, пропагандистські матеріали колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

🔻22 грудня СБУ повідомила про підозру настоятелю парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви. Він публічно заперечував злочини росіян у Бучі, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.

🔻14 грудня СБУ завершила обшуки єпархій УПЦ (МП) в 9-ти областях України. У церквах знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.