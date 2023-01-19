У Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю

Допомога Україні

Нерішучість у таких питаннях призведе до затягування війни, йдеться у заяві республіканців Майкла Маккола та Майка Роджерса, оприлюдненій на сайті комітету з питань закордонних справ Палати представників.

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Конгресмени зазначили, що коливання щодо надання критично важливої військової допомоги нагадують слабку політику 2021 року. Тоді відмова від санкцій щодо «Північного потоку-2» та ненадання ЗРК Stinger до 24 лютого не змогли стримати РФ від вторгнення в Україну.

Нині ж це призведе до затягування війни і коштуватиме життя багатьом українцям, констатували конгресмени у заяві.

«Зараз саме час для урядів Байдена і (канцлера Німеччини Олафа - ред) Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великобританії та Східної Європи - танки Leopard 2, оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань» , — додали республіканці.

🔻 18 січня у Білому домі заявили, що до кінця тижня США можуть оголосити новий військовий пакет для України

🔻 6 січня Білий дім оголосив про надання масштабного пакету оборонної допомоги для Києва розміром на понад $3 мільярди.