У Франції почалися масові протести через збільшення пенсійного віку

Загальний страйк у Франції

Страйк організований об'єднанням найбільших профспілок країни. Мітинги проходять проти підвищення пенсійного віку до 64 років. За планом організаторів, протести мають відбутися у понад 200 містах країни.

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Протести вже тривають у Парижі, Нанті, Леоні та ще десятках міст.

Перші цифри, повідомлені владою, свідчать про масштабність протестів: понад 30 тисяч людей взяли участь у мітингах у Тулузі, 26 тисяч у Марселі, 15 тисяч у Монпельє, 14 тисяч у Турі, пише Le Figaro.

У страйку беруть участь, зокрема, працівники освітньої, транспортної та енергетичної сфер, студенти університетів та учні старших класів. Влада країни попереджає громадян про можливі збої в роботі метро, порушення графіків руху поїздів та літаків.

У Франції може бути знижено виробництво електроенергії через протест працівників найбільшої держкомпанії EDF, що генерує електрику, повідомляє Le Figaro. Також очікуються забастовки працівників нафтопереробних заводів.

Масштаби мітингів можна порівняти з протестами 5 грудня 2019 року, констатують у ЗМІ. Тоді на протести проти попереднього проєкту пенсійної реформи у Франції вийшли 806 тисяч демонстрантів.

Для охорони громадського порядку під час страйків правоохоронці задіють понад 10 тис. поліцейських.

Влада країни 10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи, пише AP.

🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат

🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи було паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.