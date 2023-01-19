СПРАВА ЖЕВАГО

Французький суд переніс розгляд екстрадиції Костянтина Жеваго

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Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго © Footboom / Денис Руденко
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Слухання по справі колишнього українського нардепа відбудеться 2 лютого.  

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Про це повідомляє Le Dauphiné Libéré. 

Слухання мало відбутися 19 січня, проте за клопотанням захисту та генеральної прокуратури його перенесли.

 Це було зроблено з двох причин: частини файлів все ще очікують перекладу, а паризькі адвокати підсудного не змогли бути присутніми на слуханні через транспортні страйки.  

До 2 лютого Жеваго продовжує перебувати під наглядом суддів. 

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🔻10 січня мільярдер Жеваго вніс заставу розміром в 1 мільйон євро та  вийшов з-під варти 

🔻 5 січня стало відомо, що Жеваго відпустили до слухання щодо його екстрадиції, яке відбудеться 19 січня

🔻29 грудня Жеваго відправили у Франції під екстрадиційний арешт. 

🔻 27 грудня у Франції за запитом України на гірськолижному курорті Куршевель затримали українського бізнесмена, колишнього нардепа Костянтина Жеваго. Його звинувачують у низці злочинів.  

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