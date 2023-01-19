Французький суд переніс розгляд екстрадиції Костянтина Жеваго

СПРАВА ЖЕВАГО

Слухання по справі колишнього українського нардепа відбудеться 2 лютого.

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Про це повідомляє Le Dauphiné Libéré.

Слухання мало відбутися 19 січня, проте за клопотанням захисту та генеральної прокуратури його перенесли.

Це було зроблено з двох причин: частини файлів все ще очікують перекладу, а паризькі адвокати підсудного не змогли бути присутніми на слуханні через транспортні страйки.

До 2 лютого Жеваго продовжує перебувати під наглядом суддів.

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🔻10 січня мільярдер Жеваго вніс заставу розміром в 1 мільйон євро та вийшов з-під варти

🔻 5 січня стало відомо, що Жеваго відпустили до слухання щодо його екстрадиції, яке відбудеться 19 січня

🔻29 грудня Жеваго відправили у Франції під екстрадиційний арешт.

🔻 27 грудня у Франції за запитом України на гірськолижному курорті Куршевель затримали українського бізнесмена, колишнього нардепа Костянтина Жеваго. Його звинувачують у низці злочинів.