Франція може передати Києву Leclerc, щоб показати приклад Шольцу – Politico

Постачання зброї і техніки

Потяги транспортують французькі військові броньовані бойові машини та танки Leclerc, 16 листопада 2022 року

Передача французьких танків AMX-56 Leclerc може стати «спільною із союзниками» платформою для постачання бойових машин Leopard 2.

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Про це повідомляє видання Politico з покликанням на чиновника з Парижа.

Проте рішення ще не ухвалене остаточно. Як зазначив журналістам анонімний співрозмовник, питання щодо Leclerc є складним.

«Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні урядів Франції та Німеччини», – зауважив французький чиновник.

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