Франція може передати Києву Leclerc, щоб показати приклад Шольцу – Politico
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Передача французьких танків AMX-56 Leclerc може стати «спільною із союзниками» платформою для постачання бойових машин Leopard 2.
Про це повідомляє видання Politico з покликанням на чиновника з Парижа.
Проте рішення ще не ухвалене остаточно. Як зазначив журналістам анонімний співрозмовник, питання щодо Leclerc є складним.
«Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні урядів Франції та Німеччини», – зауважив французький чиновник.
🔻 18 січня Олаф Шольц заявив, що Німеччина погодиться на постачання Україні «Леопардів 2» — якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання своїх танків «Абрамс»
🔻 Того ж дня заступник міністра оборони Німеччини заявив, що США поки не планують постачати танки «Абрамс» Україні