СКАНДАЛЬНА ЗАЯВА ЛАВРОВА

«Це триває століттями»: Мелінда Сіммонс відреагувала на антисемітську заяву Лаврова

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Мелінда Сіммонс, амбассадорка Великої Британії в Україні
Мелінда Сіммонс, амбассадорка Великої Британії в Україні © The Jewish Chronicle
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Амбассадорка Великої Британії в Україні зазначила, що «це має наслідки для всіх, коли держави таким цинічним чином зменшують історію Голокосту». 

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«Я не думаю, що тільки єврейські організації повинні викривати цю нестерпну російськудержавну підтримку антисемітизму», — написала вона у Twitter. 

Варто зазначити, що предки Мелінди Сіммонс наприкінці XIX століття покинули територію сучасної України, коли тікали від єврейських погромів у Російській імперії. 

За порівняння США з фашистською Німеччиною, а росіян з жертвами Голокосту, Лаврова вже розкритикував речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі та речник глави МЗС України Олег Ніколенко.   

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🔻 Під час своєї щорічної прес-конференції 17 січня Лавров заявив, що у питанні України американські політики нібито використовують ту саму тактику, що й нацисти, намагаючись підкорити Європу для «остаточного вирішення російського питання».

🔻 1 травня голова МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи єврейське коріння президента України Володимира Зеленського заявив, що «Гітлер теж мав єврейську кров». Слова Лаврова спричинили хвилю обурення як в Ізраїлі, так і в Україні. 

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