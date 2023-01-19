«Це триває століттями»: Мелінда Сіммонс відреагувала на антисемітську заяву Лаврова
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Амбассадорка Великої Британії в Україні зазначила, що «це має наслідки для всіх, коли держави таким цинічним чином зменшують історію Голокосту».
«Я не думаю, що тільки єврейські організації повинні викривати цю нестерпну російськудержавну підтримку антисемітизму», — написала вона у Twitter.
I don’t think it’s just Jewish organisations that should be calling out this insufferable 🇷🇺 state sponsored #antisemitism. It’s been going on for ages, repeatedly articulated, and it has repercussions for everyone when states reduce Holocaust history in this cynical way. https://t.co/Bv6NxPpcRk— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 19, 2023
Варто зазначити, що предки Мелінди Сіммонс наприкінці XIX століття покинули територію сучасної України, коли тікали від єврейських погромів у Російській імперії.
За порівняння США з фашистською Німеччиною, а росіян з жертвами Голокосту, Лаврова вже розкритикував речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі та речник глави МЗС України Олег Ніколенко.
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🔻 Під час своєї щорічної прес-конференції 17 січня Лавров заявив, що у питанні України американські політики нібито використовують ту саму тактику, що й нацисти, намагаючись підкорити Європу для «остаточного вирішення російського питання».
🔻 1 травня голова МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи єврейське коріння президента України Володимира Зеленського заявив, що «Гітлер теж мав єврейську кров». Слова Лаврова спричинили хвилю обурення як в Ізраїлі, так і в Україні.