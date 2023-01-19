«Це їхнє рішення» – Білий дім відреагував на умови Шольца щодо Leopard 2

позиція сша

Кожна країна повинна ухвалювати самостійні рішення про те, які кроки допомоги в галузі безпеки та які види обладнання вони можуть надати Україні. Про це заявила під час брифінгу речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

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За її словами, Вашингтон вітає рішення Німеччини про надання Україні БМП Murder і батареї систем ППО Patriot та рішення Великої Британії про надання танків Challenger.

Вона зазначила, що це – очевидна «солідарність націй» у підтримці України, проте суверенне «це рішення кожної країни».

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Прессекретарка Білого дому наголосила, що США були «найбільшим постачальником допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги» і їх допомога українському народу продовжиться.

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