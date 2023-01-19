Швеція передасть Україні гаубиці Archer
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Про це заявив швецький прем’єр-міністр Ульф Крістерссон під час пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, міністром енергетики Еббою Буш і міністром ринку праці та інтеграції Йоханом Персоном, пише Expressen.
У рамках нового військового пакета також будуть надані 50 бойових машин піхоти CV90, 57 протитанкових комплексів NLAW та 155-мм самохідні артилерійські установки Archer.
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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловив сподівання, що постачання техніки та озброєнь відбудеться упродовж кількох місяців.
«Бажання України отримати те, що їм найбільше потрібно, має велику вагу», – наголосив очільник уряду Ульф Крістерссон.
Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за новий пакет допомоги.
«БМП CV90, САУ Archer та ПТРК NLAW – потужна зброя, необхідна українській армії для визволення нашої землі від російських загарбників. Разом – до спільної перемоги!» – написав український президент у твітері.
Щиро вдячний уряду Швеції та @SwedishPM за новий пакет військової допомоги Україні. БМП CV90, САУ Archer та ПТРК NLAW – потужна зброя, необхідна 🇺🇦 армії для визволення нашої землі від російських загарбників. Разом – до спільної перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023
Олексій Резніков також подякував Швеції за новий пакет допомоги.
«Навіть в епоху вогнепальної зброї Archers (лучники у перекладі – ред.) корисні для вигнання загарбників із України! Дякуємо Ульфу Крістерссону, моєму колезі Полу Йонсону та швецькому народу за 10 пакет безпекової допомоги Україні. Наші воїни швидко оволодіють артилерією та технікою», – написав міністр оборони України в твітері.
Even in the age of firearms, Archers are useful for driving invaders out from 🇺🇦!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
Thank you to @SwedishPM Ulf Kristersson, my colleague @PlJonson and the 🇸🇪 people for the 10th package of security assistance to Ukraine.
Our warriors will master the artillery and vehicles quickly.
Це десятий пакет військової допомоги, який Стокгольм надає Україні.
🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.