Швеція передасть Україні гаубиці Archer

Постачання зброї і техніки

Про це заявив швецький прем’єр-міністр Ульф Крістерссон під час пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, міністром енергетики Еббою Буш і міністром ринку праці та інтеграції Йоханом Персоном, пише Expressen.

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У рамках нового військового пакета також будуть надані 50 бойових машин піхоти CV90, 57 протитанкових комплексів NLAW та 155-мм самохідні артилерійські установки Archer.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловив сподівання, що постачання техніки та озброєнь відбудеться упродовж кількох місяців.

«Бажання України отримати те, що їм найбільше потрібно, має велику вагу», – наголосив очільник уряду Ульф Крістерссон.

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за новий пакет допомоги.

«БМП CV90, САУ Archer та ПТРК NLAW – потужна зброя, необхідна українській армії для визволення нашої землі від російських загарбників. Разом – до спільної перемоги!» – написав український президент у твітері.

Щиро вдячний уряду Швеції та @SwedishPM за новий пакет військової допомоги Україні. БМП CV90, САУ Archer та ПТРК NLAW – потужна зброя, необхідна 🇺🇦 армії для визволення нашої землі від російських загарбників. Разом – до спільної перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

Олексій Резніков також подякував Швеції за новий пакет допомоги.

«Навіть в епоху вогнепальної зброї Archers (лучники у перекладі – ред.) корисні для вигнання загарбників із України! Дякуємо Ульфу Крістерссону, моєму колезі Полу Йонсону та швецькому народу за 10 пакет безпекової допомоги Україні. Наші воїни швидко оволодіють артилерією та технікою», – написав міністр оборони України в твітері.

Even in the age of firearms, Archers are useful for driving invaders out from 🇺🇦!

Thank you to @SwedishPM Ulf Kristersson, my colleague @PlJonson and the 🇸🇪 people for the 10th package of security assistance to Ukraine.

Our warriors will master the artillery and vehicles quickly. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023

Це десятий пакет військової допомоги, який Стокгольм надає Україні.

🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.