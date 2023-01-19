Якщо ми не отримаємо згоду Німеччини на танки, то самі вчинимо так, як потрібно — Моравецький

Зброя для України

Після того, як багато союзників України зголосилися надати ЗСУ танки, згода Німеччини є питанням другого рангу, заявив прем’єр Польщі в інтерв'ю Polsat News.

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Німеччина як країна-виробник танків Leopard 2 має дати згоду на реекспорт техніки.

«Ми цю згоду або швидко отримаємо, або самі вчинимо так, як потрібно», – наголосив Моравецький.

Прем’єр Польщі підкреслив, що зараз критично важливо, щоб Берлін не просто погодив реекспорт, а й сам відправив ці бойові машини Україні.

«Потрібно, щоб данці, фіни, французи та інші, – але насамперед Німеччина, – у найкоротші терміни запропонували свої сучасні танки», – зазначив прем'єр Польщі.

🔻 19 січня Кулеба і Резніков закликали західних партнерів якнайшвидше надати Україні танки

🔻 18 січня Олаф Шольц заявив, що Німеччина погодиться на постачання Україні «Леопардів 2» — якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання своїх танків «Абрамс»

🔻 Того ж дня заступник міністра оборони Німеччини заявив, що США поки не планують постачати танки «Абрамс» Україні