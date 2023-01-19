«Як він сміє». У США та Україні розкритикували Лаврова за порівняння росіян із жертвами Голокосту

Критика заяви Лаврова

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі розкритикував главу МЗС РФ Лаврова за порівняння США з фашистською Німеччиною, а росіян з жертвами Голокосту. У МЗС України заяву назвали ганебною та заявили, що вона паплюжить пам'ять жертв Голокосту.

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Джон Кірбі різко розкритикував главу МЗС РФ, назвавши його заяву образливою та абсурдною.

«Це настільки абсурдно, що на нього не варто було б реагувати, якщо не рахувати справді образливу манеру, в якій він намагався представити нас з точки зору Гітлера та Голокосту. Як він сміє порівнювати щось із Голокостом? Що завгодно. Не кажучи вже про війну, яку вони й почали. Україна не становила жодної загрози для Росії. Ніякої. Україна нікому не загрожує у військовому плані», — наголосив представник Білого дому.

Заява Лаврова паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту, написав у фесбуці речник глави МЗС України Олег Ніколенко.

«Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитих нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання».

Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту.

На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву», — йдеться у дописі Ніколенка у фейсбуці.

🔻 Під час своєї щорічної прес-конференції 17 січня Лавров заявив, що у питанні України американські політики нібито використовують ту саму тактику, що й нацисти, намагаючись підкорити Європу для «остаточного вирішення російського питання».

🔻 1 травня голова МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи єврейське коріння президента України Володимира Зеленського заявив, що «Гітлер теж мав єврейську кров». Слова Лаврова спричинили хвилю обурення як в Ізраїлі, так і в Україні.