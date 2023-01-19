Європарламент закликав терміново створити спецтрибунал щодо агресії РФ проти України

СПЕЦТРИБУНАЛ ДЛЯ РФ

19 січня євродепутати ухвалили резолюції, у якій вони вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

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Про це повідомили на сайті Європейського парламенту.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ та Білорусі проти України. © Sud.ua

«За» цей документ проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися 33 європейських політики.

«Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпіні та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення осіб, відповідальних до відповідальності згідно з міжнародним правом. Євродепутати закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародним співтовариством домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників», — йдеться у повідомлені.

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Євродепутати зазначили, що створення міжнародного спеціального трибуналу «заповнило б вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнило б слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він наразі не може розслідувати злочин агресії, коли йдеться про Україну».

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«Євродепутати підкреслюють, що він (спецтрибунал, — ред) повинен мати юрисдикцію розслідувати не лише злочини Володимира Путіна та політичного і військового керівництва Росії, але й Олександра Лукашенка та його наближених у Білорусі», — додали на сайті Європарламенту.

The consequences of Russia's war on Ukraine are huge.



Children, women, men murdered. Families split. Hospitals destroyed. Homes demolished. Schools ruined.



Today @Europarl_EN calls for an urgent special international tribunal.



War criminals must be brought to justice. Now. — Roberta Metsola (@EP_President) January 19, 2023

«Наслідки війни Росії проти України величезні. Убиті діти, жінки, чоловіки. Сім'ї розпалися. Лікарні зруйновані. Будинки знесені. Зруйновані школи. Сьогодні Європарламент вимагає термінового спеціального міжнародного трибуналу. Військові злочинці повинні постати перед судом», — прокоментувала рішення євродепутати президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Вітаю ухвалення резолюції @Europarl_EN про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

«Вітаю ухвалення резолюції Європарламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти», — зазначив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Давосі закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ

🔻 14 грудня Володимир Зеленський закликав Європу сприяти швидкому створенню трибуналу для суду над керівництвом Росії за «злочин агресії». Про це український лідер заявив по відеозвʼязку на врученні премії Європейського парламенту імені Сахарова.

🔻 На початку грудня про розглядання ООН проєкту такої резолюції повідомляло видання The Guardian.

🔻1 грудня про необхідність створення cпецтрибуналу щодо розслідування злочинів РФ в Україні заявив під час засідання Ради міністрів ОБСЄ високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

🔻 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

🔻21 вересня під час звернення до Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії.