Leopard для України: у Бундестазі закликали Шольца поставити танки Україні

ТАНКИ ВІД НІМЕЧЧИНИ

Постачання танків Leopard в Україну наразі активно обговорюють у Бундестазі. Представники правлячої партії Німеччини обіцяють прийняті «суттєві рішення» по цьому питанню вже на Рамштайні, повідомляє Spiegel.

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У виданні зазначають, що заступник лідера фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль закликав уряд Німеччини поставити Україні основні бойові танки Leopard 1 та Leopard 2.

Політик зауважив, що це необхідно зробити, оскільки Росія готується до чергового великого наступу.

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«Інші країни, такі як Фінляндія , Польща чи Іспанія, хотіли доставити Leopard 2. Все провалюється через Німеччину», — наголосив Вадефуль.

Він додав, що «відмова та непоставка канцлера є самостійною спробою, яка є неправильною та безвідповідальною та підводить Україну у вирішальній ситуації».

Танк німецького виробництва «Леопард» © REUTERS / RADOVAN STOKLASA

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У відповідь, представник правлячої Соціал-демократичної партії Дітмар Нітан звинуватив Вадефуля у бажанні здійняти «галас» по цьому питанню. Він додав, що вже 20 січня на зустрічі міністрів оборони в Рамштайні мають бути прийняті «суттєві рішення».

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У свою чергу, очільниця комітету з питань оборони Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн від вільної демократичної партії нагадала канцлеру Шольцу, що його попередниця Ангела Меркель не переглянула відносини з Росією після окупації РФ Криму в 2014 році.

Замість цього вона просувала питання німецько-російського газопроводу «Північний потік-2», що стало початком розколу Європи в цьому питанні.

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«Канцлер також має бути обережним, щоб не розколоти Європу. Ми будемо підтримувати Україну разом. Це можна зробити, надіславши чіткий меседж Владіміру Путіну. Той, хто хоче зруйнувати нашу систему, матиме справу з усіма демократами», — наголосив вона.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї

🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.

🔻 13 січня Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив про готовність передати Україні частину своїх танків «Леопард 2».

🔻 11 січня Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву роту танків «Леопард 2» — в рамках міжнародної коаліції.