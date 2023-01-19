Leopard для України: у Бундестазі провалили голосування щодо надання танків ЗСУ

ТАНКИ ВІД НІМЕЧЧИНИ

Бундестаг не підтримав під час голосування пропозицію опозиційної фракції Німеччини про надання бойових танків Leopard 1 та Leopard 2 Україні, повідомляє Укрінформ.

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Зазначається, що після бурхливих дебатів усі фракції країни, окрім консерваторів, підтримали пропозицію щодо передачи питання надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2 для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

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«Втім, як консерватори, так і 3 партії правлячої коаліції за продовження підтримки України зброєю. Проти цього як завжди виступають «Альтернатива для Німеччини» та Ліві», — зазначили у виданні.

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Заступник голови депутатської групи Християнсько-демократичного союзу Давід Вадефуль наголосив на серйозності загрози масштабного весняного наступу РФ в Україну та закликав канцлера Олафа Шольца «врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard».

Він нагадав, що Бундестаг ще навесні 2022 року вирішив підтримати Україну важким озброєнням.

«Важка зброя — це танки», — підкреслив Вадефуль.

Депутат також зазначив, що в Україну негайно можуть бути поставлено близько 200 старих, але хороших бойових танків Leopard 1, які є на складах німецької оборонної промисловості.

«Ми втратили час. Можливо, ми запізнилися. Якби ми погодилися надати Leopard і почати підготовку персоналу в травні, ситуація була б іншою», — сказав експерт із зовнішньополітичних питань блоку консерваторів Югрен Хардт.

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Також поставити Україні танки Leopard 1 та Leopard 2, закликав заступник лідера фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль.

«Інші країни, такі як Фінляндія , Польща чи Іспанія, хотіли доставити Leopard 2. Все провалюється через Німеччину», — наголосив Вадефуль.

У відповідь, представник правлячої Соціал-демократичної партії Дітмар Нітан звинуватив Вадефуля у бажанні здійняти «галас» по цьому питанню. Він додав, що вже 20 січня на зустрічі міністрів оборони в Рамштайні мають бути прийняті «суттєві рішення».

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🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї

🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.

🔻 13 січня Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив про готовність передати Україні частину своїх танків «Леопард 2».

🔻 11 січня Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву роту танків «Леопард 2» — в рамках міжнародної коаліції.