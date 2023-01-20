Авіатроща в Броварах: урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії
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Результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота мають бути подані до 18 лютого.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
«Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи», — йдеться у заяві.
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🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
Серед основних версій трагедії розглядають наступні:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС