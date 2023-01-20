Авіатроща в Броварах: урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії

ТРАГЕДІЯ У БРОВАРАХ

Слідчий оглядає місце падіння гелікоптера на об'єкти цивільної інфраструктури в Броварах

Результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота мають бути подані до 18 лютого.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи», — йдеться у заяві.

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🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

Серед основних версій трагедії розглядають наступні:

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС