ТРАГЕДІЯ У БРОВАРАХ

Авіатроща в Броварах: урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії

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Слідчий оглядає місце падіння гелікоптера на об'єкти цивільної інфраструктури в Броварах
Слідчий оглядає місце падіння гелікоптера на об'єкти цивільної інфраструктури в Броварах © AP - Daniel Cole
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота  мають бути подані до 18 лютого.  

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

«Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи», — йдеться у заяві. 

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🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах. 

Серед основних версій трагедії розглядають наступні: 

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 

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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС 

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