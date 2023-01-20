На «Рамштайні» не змогли дійти згоди щодо «Леопардів»

рішення нема

Про це заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус AP - Michael Probst

На засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорювали дозвіл на реекспорт німецьких «Леопардів», але жодного рішення не було ухвалено.

Пісторіус наголосив: є вагомі причини «за» і «проти» відправки Україні танків, однак Берлін готовий «діяти швидко», якщо буде домовленість із союзниками.

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Німецький міністр підкреслив, що є ще союзники, які проти постачання в Україну бойових танків західного виробництва.

#UPDATE German Defence Minister Boris Pistorius (pic, L) said on Friday that Berlin was not alone among allies in preventing the delivery to Ukraine of Western-made battle tanks, which are highly sought after by Kyiv pic.twitter.com/yNRVrXVKhe — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2023

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Водночас Пісторіус заявив, що Німеччина не припинить підтримувати Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини. Також очільник Бундесвера дав розпорядження про перевірку готовності бойових танків, аби бути готовим діяти у разі прийняття рішення.

#Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius stellt klar "Deutschland wird nicht aufhören die #Ukraine zu unterstützen!". Weitere Unterstützungsmaßnahmen sind in Vorbereitung. Der Minister gab heute zudem den konkreten Prüfauftrag zur Verfügbarkeit von Kampfpanzern. pic.twitter.com/XATaoNT46z — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 20, 2023

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.