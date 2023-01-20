Берлін виділить ще 52 млн євро на відновлення України

підтримка союзників

Про це повідомила міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце під час візиту в Одесу.

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«Я переконана, що окрім зброї українцям потрібна підтримка у різних сферах – від гуманітарної до фінансової, особливо це стосуватиметься в післявоєнний час. Хоча відновлення території поступово вже розпочалося. Ми будемо надавати всебічну підтримку і в ремонті трансформаторних підстанцій, і з відбудові громад. Ми знаємо, що Росія цілеспрямовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури вашої країни. Тож партнери надаватимуть всі необхідні матеріали українським енергетикам для швидкого відновлення. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно буде. Будемо разом відновлювати Україну», – заявила глава німецького відомства.

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🔻 19 січня Одеську область відвідала Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце. Під час візиту вона зустрілася з віцепрем'єром з питань інфраструктури Олександром Кубраковим.