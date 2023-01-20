Блінкен закликав пришвидшити вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

вступ до нато

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонних розмовах з міністрами закордонних справ із Хельсінкі та Стокгольму заявив, що настав час ратифікувати заявки двох країн на вступ до НАТО.

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Про це повідомляє інформагентство AP.

Представник Білого дому наголосив «на твердій упевненості в тому, що Швеція і Фінляндія повністю готові приєднатися до Альянсу» і США надають великого значення тому, щоб «решта союзників швидко ратифікувала свій вступ».

Як пише агентство, у заявах не згадується конкретно Анкара, але телефонні розмови відбулися одразу на наступний день після зустрічі Блінкена з міністеркою закордонних справ Туреччини, яка є головним противником вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

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Із 30 країн-членів НАТО членство Хельсінкі та Стокгольму в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина. При цьому в Будапешті заявили про намір підписати протоколи в лютому.

🔻16 січня президент Туреччини звернувся до Фінляндії та Швеції з вимогою видати 130 терористів. Йдеться про представників «Робітничої партії Курдистану», яка внесена в офіційний список терористичних угруповань Європейського Союзу та Туреччини.

🔻 13 січня Туреччина викликала посла Швеції через «повішаного» Ердогана. Анкару обурило те, що під час мітингу курдів маріонетку повісили за ноги біля мерії у шведській столиці.

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻У листопаді прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зустрівся з Ердоганом у Туреччині для обговорення питання екстрадиції турецького журналіста Бюлента Кенеша. Стокгольм відмовився видавати журналіста на вимогу Ердогана.