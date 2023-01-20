ЗУСТРІЧ ІЗ СОЮЗНИКАМИ

Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США

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Володимир Зеленський із сенаторами США
Володимир Зеленський із сенаторами США © ОП
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Ліндсі Грем, Річард Блюменталь і Шелдон Вайтгауз перебувають з візитом у Києві. Президент України подякував їм за допомогу в організації його грудневого візиту до Сполучених Штатів. Посадовцями були також обговорені подальші кроки, які могли б сприяти посиленню підтримки  України з боку Конгресу США. У тому числі, нарощування санкційного тиску на РФ. 

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. 

Зеленський також висловив подяку за надання Україні Сполученими Штатами Америки чергового пакету оборонної допомоги.  

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«Він міститиме необхідну нам військову техніку та боєприпаси. США є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні», — зазначив Володимир Зеленський. 

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Володомир Зеленський
Володомир Зеленський © ОП
Сенатори США
Сенатори США © ОП

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