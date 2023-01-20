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Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США

Володимир Зеленський із сенаторами США © ОП

Автор тексту: Тетяна Цуркану 1 хв

Ліндсі Грем, Річард Блюменталь і Шелдон Вайтгауз перебувають з візитом у Києві. Президент України подякував їм за допомогу в організації його грудневого візиту до Сполучених Штатів. Посадовцями були також обговорені подальші кроки, які могли б сприяти посиленню підтримки України з боку Конгресу США. У тому числі, нарощування санкційного тиску на РФ.