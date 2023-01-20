Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США
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Ліндсі Грем, Річард Блюменталь і Шелдон Вайтгауз перебувають з візитом у Києві. Президент України подякував їм за допомогу в організації його грудневого візиту до Сполучених Штатів. Посадовцями були також обговорені подальші кроки, які могли б сприяти посиленню підтримки України з боку Конгресу США. У тому числі, нарощування санкційного тиску на РФ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зеленський також висловив подяку за надання Україні Сполученими Штатами Америки чергового пакету оборонної допомоги.
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«Він міститиме необхідну нам військову техніку та боєприпаси. США є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні», — зазначив Володимир Зеленський.
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