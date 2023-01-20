РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Війська РФ обстріляли Херсонщину, постраждали дві людини

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Херсонська область, ілюстративне фото
Херсонська область, ілюстративне фото © AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Надія Бондаренко

Під час артилерійської атаки на селище Антонівка поранення отримав 15-річний хлопчик, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Також внаслідок обстрілу РФ села Нова Дмитрівка постраждав чоловік — йому відірвало ногу.

«Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу», — заначив Тимошенко.

🔻 19 січня внаслідок обстрілів Донеччини поранена людина

🔻 Минулої доби, 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.

🔻 У ніч проти 19 січня під російський вогонь потрапили 17 населених пунктів Запорізької області.

🔻 18 січня через російські атаки було двоє поранених

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