РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ
Війська РФ обстріляли Херсонщину, постраждали дві людини
Опубліковано:
Під час артилерійської атаки на селище Антонівка поранення отримав 15-річний хлопчик, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Реклама
Також внаслідок обстрілу РФ села Нова Дмитрівка постраждав чоловік — йому відірвало ногу.
«Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу», — заначив Тимошенко.
🔻 19 січня внаслідок обстрілів Донеччини поранена людина
🔻 Минулої доби, 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.
🔻 У ніч проти 19 січня під російський вогонь потрапили 17 населених пунктів Запорізької області.
🔻 18 січня через російські атаки було двоє поранених