Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Ситуація в Запорізькій області погіршується, тому зону безпеки навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС треба створити якомога швидше, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Fox News.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі © Telegram / Денис Шмигаль

«На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта», — зазначив Гроссі, в інтерв'ю Fox News.

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Гендиректор МАГАТЕ також розповів, що створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції підтримують багато європейських лідерів.

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19 січня, під час зустрічі із Рафаелєм Гроссі в Києві, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗАЕС і досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зеленський підкреслив, що з ЗАЕС повинні бути виведені усі без винятку представники Росії і це питання буде обговорюватися виключно з МАГАТЕ.

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.