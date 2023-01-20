Генштаб ЗСУ: РФ намагається наступати на трьох напрямках

ЗАГРОЗА РОСІЙСЬКИХ АТАК

Також російські війська нарощують інтенсивність застосування авіації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Протягом доби армія РФ завдала 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснила 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю», — йдеться у зведені Генштаб ЗСУ.

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Також від обстрілів російських військ постраждали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Є постраждалі серед цивільного населення.

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На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону. А на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи РФ, проте наступальних угруповань не виявлено, інформують у Генштабі.

У Генштабі зазначили, що РФ посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

Крім того, триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області.

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«У окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС», — пишуть у зведені.

Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії.

«Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки Білорусь, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів», — зазначили у ЗСУ.

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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження військ РФ та 3 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження та склад боєприпасів росіян.

🔻 19 січня у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 25 ударів та здійснила 85 обстрілів за попередню добу

🔻 18 січня у зведенні йшлося, що росіяни основні наступальні зусилля концентрують на Бахмутському напрямку