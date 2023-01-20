Генштаб повідомив про підвищену загрозу ракетних і авіаційних ударів по Україні

Загроза російських атак

Підвищена загроза атак по цивільних об’єктах сьогодні спостерігається по всій території держави, пишуть військові. Під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання в країні.

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Росіяни завдали 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню протягом минулої доби, повідомляють у зведенні.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється, інформують у Генштабі.

У Генштабі зауважують, що Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військкоматів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Росіяни використовують мережу цивільних закладів охорони здоров’я захоплених територіях України для лікування свої поранених військових: так, у Новопскові на Луганщині в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують понад 300 військовослужбовців та вагнерівців, повідомляють у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом завдала 21 удар по районах зосередження російських військових та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також ЗСУ знищили три БпЛА типу “Ланцет-3”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження російських військових та склад боєприпасів окупантів, йдеться у зведенні.

🔻 19 січня у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 25 ударів та здійснила 85 обстрілів за попередню добу

🔻 18 січня у зведенні йшлося, що росіяни основні наступальні зусилля концентрують на Бахмутському напрямку