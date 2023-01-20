Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ

Відносини України з Ізраїлем

Про це пише видання The Times of Israel. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен стане найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну з 24 лютого.

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Під час телефонної розмови Елі Коен пообіцяв главі МЗС України Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві протягом 60 днів, зазначає видання.

Також через використання Росією іранської зброї Коен закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити ці збройні сили терористичною організацією, йдеться у публікації.

🔻 18 січня відбулися перші телефонні переговори між главами МЗС Ізраїлю та України. Під час розмови Елі Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших областях, написав за результатами Кулеба у твітері.

🔻 Того ж дня глава міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.