Голова Пентагону та новопризначений міністр оборони Німеччини не домовились щодо передачі Україні Leopard 2

Танки для України

Сторони не дійшли домовленості щодо постачання Україні танків, хоча напередодні у Вашингтоні були впевнені у протилежному, пише CNN.

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Зустріч очільників Міноборони двох країн пройшла напередодні засідання «Рамштайну», яке пройде сьогодні в Німеччині й присвячене наданню військової підтримки Україні.

«Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна», — пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Хоча раніше у Вашингтоні були впевнені, що досягнуть прогресу в питанні передачі танків, повідомляє видання.

Напередодні ж Борис Пісторіус заявляв, що поставки в Україну танків Leopard можуть розпочатись і без рішення США передати Abrams.

Зокрема, він зазначив, що йому нічого невідомо про прив’язку поставок танків до аналогічного рішення США, пише ARD. І пообіцяв вирішити питання надання озброєння в найближчі дні.

«Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме», — заявив Борис Пісторіус.

🔻 18 січня Генканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін може погодитися на передачу Києву танків Leopard 2 тільки якщо Вашингтон, поставить свої Abrams.

🔻 19 січня у США відповіли, що кожна країна має ухвалювати власне рішення щодо допомоги Україні у сфері безпеки.