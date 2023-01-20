Директор ЦРУ таємно відвідав Київ для зустрічі із Зеленським – ЗМІ

дані розвідки

Наприкінці минулого тижня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прибув в Україну, щоб проінформувати українського президента про ймовірні військові плани Росії на найближчі місяці, у тому числі наступальні операції.

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Про це пише The Washington Post з покликанням на власні джерела.

Директор ЦРУ і Зеленський також обговорили подальшу допомогу США та Заходу, і як вона зміниться після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу.

Як зазначає видання, Бернс наголосив на «гостроті моменту» на військовому фронті і додав, що в певний момент отримання допомоги стане складнішим.

Як пише видання, після візиту директора ЦРУ «у Зеленського та його помічників склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених Конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня», – повідомили джерела The Washington Post.

🔻 16 січня видання Business Insider повідомило, що директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс таємно зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у січні 2022 року, щоб попередити українського президента про замах, що готується

🔻 16 листопада журналісти CNN повідомили, що під час масового обстрілу українських міст директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у Києві.

🔻 На початку жовтня 2022 року директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями.