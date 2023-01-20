Зеленським та Ердоган обговорили формулу миру та повернення бранців

перемовини лідерів

Турецький президент готовий взяти на себе роль посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною. Український президент сподівається, що Анкара допоможе із поверненням бранців.

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У канцелярії Реджепа Таїпа Ердогана повідомили, що також під час телефонної розмови йшлось про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини.

Підняли і проблему функціонування зернового коридору.

Ердоган також повідомив, що триває робота над обміном полоненими.

Лідер Туреччини висловив свої співчуття загиблим внаслідок аварії гелікоптера в Україні. Про це повідомляє Reuters.

В Офісі Президента України наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та її розширення на інші порти України.

Зеленський подякував Ердогану за зустріч омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Український лідер сподівається, що турецька сторона допоможе із поверненням політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій України.

Президенти також обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру, запропоновану Володимиром Зеленським.

🔻 16 січня Ердоган провів перемовини із російським президентом Володимиром Путіним. Йшлось про посередництво Анкари задля припинення війни в Україні. Також підняли питання експорту російського зерна та аміаку через Чорне море.