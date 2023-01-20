З початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 127 працівників ДТЕК

Агресія РФ проти України

Ще понад 300 співробітників ДТЕК — зазнали поранень, розповів виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук у ході дискусії NV «Україна та світ попереду 2023 року», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Реклама Читати продовження

«Ми платимо дуже високу ціну за те, що є світло. 127 працівників ДТЕК загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо — у полоні. Загалом у лавах ЗСУ служать 4779 працівників», — зазначив Сахарук.

► Дивіться також: Битва за світло: Українські енергетики відновлюють енергомережу

За його словами, унаслідок обстрілів військ РФ близько 10% української енергетики було знищено та ще приблизно половину пошкоджено. Усе це призвело до дефіциту електроенергії для населення, який в середньому зараз становить 50%, а для промисловості його рівень ще більший.

► Читайте також: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення — постачальник електроенергії Yasno

Сахарук додав, що протягом 2023 року дефіцит електропотужності зберігатиметься і після зими.

► Читайте також: Уряд Сербії відправить в Україну обладнення для підтримки енергосистеми

«Якби навіть ми всі (енергооб'єкти) відбудували, дефіцит зберігатиметься, бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС – це ще 3,6 ГВт», — сказав виконавчий директор ДПЕК.

🔻15 січня, після атаки РФ по Україні збільшився дефіцит електроенергії

🔻 Під час масованого обстрілу 14 счня окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна повністю вийшла з ладу.

🔻 Внаслідок ракетної атаки на Україну 14 січня пошкоджені енергетичні об’єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.