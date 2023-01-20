З початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 127 працівників ДТЕК
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Ще понад 300 співробітників ДТЕК — зазнали поранень, розповів виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук у ході дискусії NV «Україна та світ попереду 2023 року», повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ми платимо дуже високу ціну за те, що є світло. 127 працівників ДТЕК загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо — у полоні. Загалом у лавах ЗСУ служать 4779 працівників», — зазначив Сахарук.
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За його словами, унаслідок обстрілів військ РФ близько 10% української енергетики було знищено та ще приблизно половину пошкоджено. Усе це призвело до дефіциту електроенергії для населення, який в середньому зараз становить 50%, а для промисловості його рівень ще більший.
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Сахарук додав, що протягом 2023 року дефіцит електропотужності зберігатиметься і після зими.
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«Якби навіть ми всі (енергооб'єкти) відбудували, дефіцит зберігатиметься, бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС – це ще 3,6 ГВт», — сказав виконавчий директор ДПЕК.
🔻15 січня, після атаки РФ по Україні збільшився дефіцит електроенергії
🔻 Під час масованого обстрілу 14 счня окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна повністю вийшла з ладу.
🔻 Внаслідок ракетної атаки на Україну 14 січня пошкоджені енергетичні об’єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.