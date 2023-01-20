МЗС України закликає Берлін припинити «лялькову виставу» з Leopard

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

Заступник міністра закордонних справ України, експосол Німеччини Андрій Мельник заявив, що Бундестагу треба негайно розпочати відправку німецьких танків Leopard в Україну.

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Про це він сказав у кулуарах засідання «Рамштайн», передає Süddeutsche Zeitung.

«Німеччина більше не може ховатися за спини американців. Ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство, щоб беззастережно зміцнити Україну всіма наявними озброєннями Бундесверу та німецької збройової промисловості», – підкреслив Мельник.

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🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.