Восьме засідання Рамштайн

Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч із Україною та її союзниками — Ллойд Остін про «Рамштайн»

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Засідання Рамштайн
Засідання Рамштайн © Reuters
Автор тексту: Оксана Вітер

Відповідний допис глава Пентагону опублікував у твітері. 

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«Завжди приємно зустрічатися з моїм українським колегою та другом, міністром Олексієм Резніковим.

Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з вами, нашими партнерами та союзниками, щоб підтримати самооборону України. За вами об’єднаний колектив з майже 50 націй», — заявив він.

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