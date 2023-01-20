Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч із Україною та її союзниками — Ллойд Остін про «Рамштайн»
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Відповідний допис глава Пентагону опублікував у твітері.
«Завжди приємно зустрічатися з моїм українським колегою та другом, міністром Олексієм Резніковим.
Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з вами, нашими партнерами та союзниками, щоб підтримати самооборону України. За вами об’єднаний колектив з майже 50 націй», — заявив він.
It’s always a pleasure meeting with my 🇺🇦 Ukrainian counterpart & friend, Minister @oleksiireznikov. We’re proud to stand shoulder-to-shoulder with you, our partners & allies to support Ukraine’s self-defense. A collective of nearly 50 nations of goodwill are united behind you. pic.twitter.com/idyjwvJJtB— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 20, 2023
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