Мінфін США визнає ПВК Вагнера «транснаціональною злочинною організацією»

САНКЦІЇ ПРОТИ ПВК ВАГНЕРА

Таку заяву зробив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

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Про це повідомляє AP.

З наступного тижня Міністерство фінансів запровадить нові санкції проти групи та її союзників.

Білий дім також оприлюднив зображення, на яких Росія отримує партію зброї з Північної Кореї. Це мало на меті допомогти зміцнити сили Вагнера, які воюють пліч-о-пліч з російськими військами в Україні. Адміністрація Байдена вперше звинуватила Північну Корею в постачанні зброї Росії.

Росія отримує партію зброї з Північної Кореї © US Government

«Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє «Вагнер», у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності», — сказав Кірбі журналістам.

Речник Білого дому Джон Кірбі © AP - Evan Vucci

Уряд США також оприлюднив зображення від 18 листопада, на якому зображено російські залізничні вагони, що рухаються між Росією та Північною Кореєю. Кірбі сказав, що ця інформація була передана групі експертів Комітету ООН з питань безпеки КНДР.

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🔻 31 грудня ПВК «Вагнера» заявила про відкриття представництва у Сербії. Президент країни тоді зазначив, що групі нема чого робити в країні.