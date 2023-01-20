Наступ з території Білорусі може початися не раніше осені — ISW

Загроза наступу з Білорусі

Активність російських військ в Білорусі вказує на те, що наступ на початку 2023 року є малоймовірним, тоді як восени ця загроза виглядає більш серйозною, пишуть аналітики.

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За цей час Росія завершить кілька призовів, зокрема і у запас, а також достатньо підготує військову промисловість, йдеться у зведенні.

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським національним керівництвом: така діяльність може створити умови для російського нападу на Україну з Білорусі, але не зараз, а ближче до кінця року, зазначають в ISW.

Поки ж Лукашенко продовжує «балансувати проти Кремля», зазначають у зведенні. До того ж, російські ультранаціоналістичні блогери наразі критикують ідею російських військ напасти на Україну з Білорусі.

Також у ISW зауважують, що зараз Путін, ймовірно, намагається зменшити вплив Пригожина в Росії: президент РФ все більше стає на бік ворогів керівника ПВК Вагнера. До того ж командувач армії РФ Валерій Герасимов нещодавно офіційно заявив, що група Вагнера не належить до структури збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з ПВК, незважаючи на численні докази протилежного, пишуть аналітики.

🔻 14 січня у ISW повідомляли, що в Росії наявний конфлікт між ПВК Вагнера та Міноборони

🔻 Сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що РФ нарощує авіаційне угрупування в Білорусі під виглядом навчань