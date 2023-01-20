Нідерланди готові оплатити Leopard для Києва – Міноборони

Постачання зброї і техніки

Оплачені танки будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.

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Про це повідомила нідерландська міністерка оборони Кайса Оллонгрен журналістам Bloomberg.

За словами Оллонгрен, країна раніше оплачувала відправку радянських танків Т-72 із Чехії до Києва, і цей підхід можна було б відтворити для танків німецького виробництва Leopard. Проте Берлін повинен дозволити ці кроки, пише видання.

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«Ми всі хочемо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну», – заявила міністерка оборони Нідерландів.

🔻 19 січня Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції Німеччини про надання бойових танків Leopard 1 та Leopard 2 Україні.

🔻 18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.

🔻 13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.

🔻 13 січня Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив про готовність передати Україні частину своїх танків «Леопард 2».