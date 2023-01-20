Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки до ЗРК Patriot

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Уряд країни планує поставити в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot, а також ракети до них.

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Про це повідомив нідерландський мовник NOS, покликаючись на інформацію міністра оборони Нідерландів.

Крім того, 65 нідерландських військових навчатимуть 200 бійців ЗСУ користуватися комплексом Patriot.

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«Це політичний сигнал для росії, що Кабінет міністрів рішуче налаштований і далі підтримувати Україну», — заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен у посланні до нижньої палати парламенту Нідерландів.

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У NOS зазначили, що таким чином уряд країни відреагував на заклик президента Володимира Зеленського забезпечити кращий протиповітряний захист України проти атак РФ.

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🔻 17 січня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про свій «намір» під час зустрічі з президентом Джо Байденом слідувати за Німеччиною в постачанні нею ракет ППО Patriot виробництва США в Україну.