ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги

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міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус © AP - Michael Probst
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Берлін передасть Києву навесні додаткове озброєння на суму в один мільйон євро. 

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Про це в кулуарах засідання Рамштайн заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Handelsblatt. 

До нього увійдуть один ЗРК Патріот, ще сім зенітних танків «Гепард» і ще один ЗРК «Ірис-Т» з додатковими керованими ракетами.  

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Деякі поставки міністр оборони Німеччини вже оголошував раніше, зауважують у виданні. 

«Наразі пріоритетом номер один є ППО», — зазначив Пісторіус. 

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорювали дозвіл на реекспорт німецьких «Леопардів», але жодного рішення не було ухвалено. 

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