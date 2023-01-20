Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Берлін передасть Києву навесні додаткове озброєння на суму в один мільйон євро.

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Про це в кулуарах засідання Рамштайн заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Handelsblatt.

До нього увійдуть один ЗРК Патріот, ще сім зенітних танків «Гепард» і ще один ЗРК «Ірис-Т» з додатковими керованими ракетами.

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Деякі поставки міністр оборони Німеччини вже оголошував раніше, зауважують у виданні.

«Наразі пріоритетом номер один є ППО», — зазначив Пісторіус.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорювали дозвіл на реекспорт німецьких «Леопардів», але жодного рішення не було ухвалено.

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