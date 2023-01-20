Німеччина почне розміщати ЗРК «Патріот» у Польщі вже наступного тижня

PATRIOT ДЛЯ ПОЛЬЩІ

Мова йде про перші дві з трьох батарей. Згідно з метою Бундесверу, вони повинні захистити повітряний простір Польщі та зміцнити східний фланг НАТО.

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Про це повідомляє Spiegel.

Зенітні комплекси розмістять в районі міста Замостя на південному сході Польщі. Відстань до українського кордону становить 60 кілометрів. До Львова — 110 кілометрів.

За інформацією видання, передані системи призначені для захисту важливого пункту перевантаження допомоги Україні.

Солдати Бундесверу з 16 січня вже перебувають у Польщі. Разом із польськими партнерами вони встановлюють компоненти системи озброєння.

🔻16 січня перші українські військові прибули до США для навчання з використання американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Тренування з експлуатації та обслуговування зенітно-ракетного комплексу проходитиме у Форт-Сіллі в штаті Оклахома.

🔻 12 січня стало відомо, що ЗРК Patriot німецької армії розгорнуть у Польщі для посилення протиповітряної оборони країни.

🔻 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить на своїй території системи протиракетної оборони Patriot.