ООН доставила гуманітарну допомогу в район Соледара на Донеччині

Допомога для цивільних

Управління ООН з координації гуманітарних справ із гумвантажем. Донеччина, 20 січня 2023 р

Управління ООН з координації гуманітарних справ привезло три вантажівки гумдопомоги.

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«Зараз ми перебуваємо поблизу Соледара з гуманітарним конвоєм із трьох вантажівок, щоб підтримати понад 800 людей, які залишилися в населених пунктах навколо міста», — йдеться у повідомленні ООН у Twitter.

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We are at this moment in areas close to #Soledar, #Donetsk region, with a 3-truck humanitarian convoy to support 800+ people who remain in communities surrounding the town.



We are bringing food, water, hygiene kits & medicines provided by @WHO, @UNICEF, @UNmigration & @WFP. pic.twitter.com/n7yGWBAVPd — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 20, 2023

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Волонтери доставили ліки, їжу, воду та засоби гігієни. Усе це у рамках гумдопомоги ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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