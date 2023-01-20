Допомога для цивільних

ООН доставила гуманітарну допомогу в район Соледара на Донеччині

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Управління ООН з координації гуманітарних справ із гумвантажем. Донеччина, 20 січня 2023 р
Управління ООН з координації гуманітарних справ із гумвантажем. Донеччина, 20 січня 2023 р © OCHA_Ukraine
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Управління ООН з координації гуманітарних справ привезло три вантажівки гумдопомоги.

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«Зараз ми перебуваємо поблизу Соледара з гуманітарним конвоєм із трьох вантажівок, щоб підтримати понад 800 людей, які залишилися в населених пунктах навколо міста», — йдеться у повідомленні ООН у Twitter.

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Волонтери доставили ліки, їжу, воду та засоби гігієни. Усе це у рамках гумдопомоги ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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