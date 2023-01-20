Португалія передасть Україні бронетранспортери M113

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Також уряд країни надасть Києву електрогенератори та боєприпаси, повідомляє міністерство оборони Португалії.

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«Португалія відправить в Україну другу партію із 14 бронетранспортерів М113, вісім потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання», — зазначили у Міноборони Португалії після засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн».

У відомстві повідомили, що таким чином Португалія, з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України вже відправить в Київ 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

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«Щодо танків Leopard 2 — Португалія брала участь у зустрічі, скликаній Україною та Польщею, де були присутні країни, які володіють цими засобами. На цій зустрічі міністр національної оборони повторив пропозицію навчання на цьому типі бойових машин і висловив готовність португальського уряду визначити, у координації зі своїми партнерами, шляхи підтримки України цим потенціалом», — додали у міністерстві оборони.

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