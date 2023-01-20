Постраждалі з Броварів будуть лікуватись в Австрії
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Дві родини уже відправились з Києва на лікування за кордон.
Про це повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.
Також до виїзду з Київського опікового центру готуються мама з донькою та ще одна постраждала.
Поки що залишаються в столичному центрі одна родина (матір і донька) та бухгалтер садочку. Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків, заначив Сапожко.
Як йдеться в повідомленні міського голови, транспортування та переліт до Австрії постраждалих перебуває під контролем Міністерства охорони здоров'я України та особисто міністра Віктора Ляшка.
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🔻 18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Унаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС.