Постраждалі з Броварів будуть лікуватись в Австрії

лікування постраждалих

Дві родини уже відправились з Києва на лікування за кордон.

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Про це повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Також до виїзду з Київського опікового центру готуються мама з донькою та ще одна постраждала.

Поки що залишаються в столичному центрі одна родина (матір і донька) та бухгалтер садочку. Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків, заначив Сапожко.

Як йдеться в повідомленні міського голови, транспортування та переліт до Австрії постраждалих перебуває під контролем Міністерства охорони здоров'я України та особисто міністра Віктора Ляшка.

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🔻 18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Унаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС.