«Рамштайн»: Рішення про поставку танків Leopard в Україну відкладено

Підсумки зустрічі «Рамштайн»

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Німеччині підтвердив рішення про постачання ЗСУ танків Leopard, повідомляє Onet.

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«Під час зустрічі ми спілкувалися з групами 15 країн, які забрали танки Leopard. Ми хочемо створити коаліцію країни, щоб заснувати Україну цими танками. Жодних рішень не ухвалено, ми домовилися про подальші зустрічі», — зазначив міністр оборони Польщі.

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Коментуючи заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що «немає єдиної думки про постачання Leopard», Блащак зауважив, що «через якийсь час у мене будуть двосторонні переговори з моїм німецьким колегою, і я ставлю таке запитання».

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Очільник міністерства оборони Польщі також розповів, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн», що міністри обговорили такий наступ РФ.

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«Ми говорили про загрози, які виходять від імперської політики Росії. Ми можемо очікувати нову атаку проти України. Я постійно згадую той факт, що кремлівський правитель намагається відновити імперію зла, яка, звісно, ​​не зупиниться, якщо почне окуповувати Україну, і захоче піти далі. Ми маємо зробити все для підтримки українців, щоб війна не перекинулася на територію Північноатлантичного альянсу», — розповідає Блащак.

Він також додав, що в межах військової підтримки ЗСУ, Польща зможе оснастити та навчити українських солдатів до рівня бригади до кінця березня. Під час навчання використовуватися танки Т-72 та бойові машини піхоти.

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.