«Рамштайн-8»: на що може розраховувати Україна

в очікуванні зброї

У Німеччині сьогодні, 20 січня, відбувається восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Традиційно вона проходить на американській авіабазі «Рамштайн», яка розташована на території німецької землі Рейнланд-Пфальц. Тут зібрались представники оборонних відомств з понад 50 країн світу.

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Координують зустріч голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков. Очільник українського відомства прибув до Німеччини і анонсує хороші новини для ЗСУ.

Три пріоритети України

Напередодні ж міністр Резніков заявив, що Україна має три основні пріоритети на восьму зустріч із союзниками у форматі «Рамштайн».

🔻 Перший пріоритет — протиповітряна оборона.

«Ми вже отримуємо сучасні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot та інші, але нам потрібно більше, нам потрібно захистити кожне місто», — заявляв міністр.

🔻 Другий пріоритет — наступальне озброєння. Воно необхідне ЗСУ для наступу та ефективної деокупації тимчасово захоплених РФ територій України. Україна потребує танків, гаубиць, боєприпасів та іншого важкого озброєння.

🔻 Третій пріоритет — забезпечення міцності оборони. Йдеться про підтримку системності постачання боєприпасів, а також обслуговування та ремонт пошкодженої техніки.

«Український характер витримує, а залізо — ні. Його потрібно ремонтувати, його потрібно обслуговувати, вирішувати питання постачання запасних частин тощо», — заявив Резніков.

Заява двох міністрів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков закликали західних партнерів якнайшвидше скоординувати дії та надати Україні танки.

Німецькі танки «Леопарди» © ASSOCIATED PRESS / CZAREK SOKOLOWSKI

«Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», — йдеться у заяві.

Резніков та Кулеба закликали усі держави, які мають відповідні можливості, приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свій внесок.

Що вже анонсували союзники

«Талліннська декларація»

19 січня 9 країн-союзниць підписали «Талліннську декларацію». Свої підписи під документом поставили міністри оборони Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі, а також представники Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії. У декларації окреслені зобов’язання подальшої військової допомоги Україні на тлі війни з Росією.

Естонські військові біля бронетехніки, військовий табір Тапа, 19 січня 2023 © AP / Pavel Golovkin

Новий рівень підтримки України передбачає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і подальшим глибоким високоточним вогнем, що дає змогу цілеспрямовано уражати російські логістичні й командні вузли на окупованій території.

Що ж обіцяють партнери?

🔻 Данія гарантувала продовження військової та цивільної підтримки, зокрема забезпечення навчання українських військових. Також Копенгаген профінансував військову допомогу на суму близько 600 млн євро. Крім того, Данія готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

🔻 Чехія задекларувала подальшу підтримку Україні шляхом доставки військового обладнання у співпраці з партнерами та відповідно до потреб України. «Ключовою складовою нашого внеску буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання та збільшення потужності технічного обслуговування», – заявили представники Чехії.

🔻 Естонія надає десятки 155-міліметрових гаубиць FH-70 і 122-міліметрових D-30, тисячі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, засоби підтримки артилерійських підрозділів, сотні протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 із боєприпасами. Загальна вартість пакету допомоги – близько 113 млн євро. Також Таллінн продовжить навчати військових ЗСУ.

🔻 Латвія готує нову допомогу з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) і додатковими елементами протиповітряної оборони, двома вертольотами М-17, десятками кулеметів з боєприпасами, декількома десятками БПЛА та запчастинами для М109 гаубиці. Крім того, Латвія навчатиме українських військових.

🔻 Литва надасть десятки зенітних установок L-70 з десятками тисяч боєприпасів і два вертольоти Мі-8. Загальна вартість – близько 85 млн євро. Також країна інвестує 40 млн євро на закупівлі на підтримку українських військових (антидрони, оптика, термовізуальні прилади та дрони)

🔻Польща передасть зенітні установки С-60 із 70 тисячами боєприпасів. Варшава вже передала 42 бойові машини піхоти, також продовжує поставки 155-мм гаубиць КРАБ і постачає Україні різні види боєприпасів. Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 боєприпасами.

🔻Словаччина зосередила зусилля на постачанні бойових танків, бойових машин піхоти, систем протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів.

🔻Велика Британія оголосила про пакет допомоги, до якого входять танки Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами; САУ AS90 калібру 155 мм, сотні броньованих і захищених машин, ракети ППО Starstreak і ракети ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone; пакет підтримки обладнання для модернізації до сотні українських танків і БМП. Також Лондон продовжить навчання військових ЗСУ.

Британська броньована самохідна артилерійська установка AS-90, військовий табір Тапа, Естонія, 19 січня 2023 © AP / Pavel Golovkin

Leopard 2

Передача цих німецьких танків — головна інтрига «Рамштайн-8». Володимир Зеленський 19 січня розкритикував ФРН через позицію щодо Leopard 2:

Не час торгуватися, час виживати. Танки Leopard не їздитимуть по Росії, ми обороняємося. Якщо у вас є танки, дайте їх нам

Новий міністр оборони Німечични Борис Пісторіус обіцяє рішення щодо танків у найближчі дні. За його словами, це питання канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом:

Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього приводу в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, як це буде виглядати.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що кілька країн оголосять про відправлення танків Leopard 2 під час зустрічі «Рамштайн-8».

Якась із країн обов'язково відправить танки Леопард в Україну, це точно

Загалом Анусаускас анонсував сотню бронетехніки, про яку оголосять сьогодні у Німеччині.

Данські танки « Леопард 2», військова база Тапа, Естонія, 19 січня 2023 © AP / Pavel Golovkin

Фінська допомога

Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України. Його вміст з міркувань безпеки не розкривають. Загальна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з новим пакетом складає 590 млн євро.