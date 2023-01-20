в очікуванні «Рамштайну-8»

Резніков уже на базі «Рамштайн» — анонсує хороші новини для ЗСУ

Міністр оборони у Німеччині © Олексій Резніков

Автор тексту: Наталія Ряба

Міністр оборони у твітері оприлюднив фото з Німеччини, на якому показав чималу кількість шевронів українських підрозділів. Резніков наголосив, що українські шеврони на стенді авіабази «Рамштайн» — «ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО».