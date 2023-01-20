в очікуванні «Рамштайну-8»

Резніков уже на базі «Рамштайн» — анонсує хороші новини для ЗСУ

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Міністр оборони у Німеччині
Міністр оборони у Німеччині © Олексій Резніков
Автор тексту: Наталія Ряба

Міністр оборони у твітері оприлюднив фото з Німеччини, на якому показав чималу кількість шевронів українських підрозділів. Резніков наголосив, що українські шеврони на стенді авіабази «Рамштайн» — «ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО».

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Олексій Резніков наголосив: «Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами».

І закликав стежити за оновленнями з Німеччини. 

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Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться сьогодні, 20 січня, на американській авіабазі «Рамштайн». Тут зберуться представники оборонних відомств понад 50 країн світу.

🔻19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що на зустрічі Рамштайн кілька країн оголосять про відправлення Україні, зокрема танків «Лепард».

🔻19 січня дев'ять країн пообіцяли надати військову допомогу Україні — системи «Стінгер», гелікоптери, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.

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