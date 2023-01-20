Резніков уже на базі «Рамштайн» — анонсує хороші новини для ЗСУ
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Міністр оборони у твітері оприлюднив фото з Німеччини, на якому показав чималу кількість шевронів українських підрозділів. Резніков наголосив, що українські шеврони на стенді авіабази «Рамштайн» — «ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО».
Chevrons of 🇺🇦 military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for 🇺🇦 More proof of Ukraine's strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for 🇺🇦 soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
Олексій Резніков наголосив: «Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами».
І закликав стежити за оновленнями з Німеччини.
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Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться сьогодні, 20 січня, на американській авіабазі «Рамштайн». Тут зберуться представники оборонних відомств понад 50 країн світу.
🔻19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що на зустрічі Рамштайн кілька країн оголосять про відправлення Україні, зокрема танків «Лепард».
🔻19 січня дев'ять країн пообіцяли надати військову допомогу Україні — системи «Стінгер», гелікоптери, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.