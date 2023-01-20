РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ
Росіяни тричі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ
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Внаслідок обстрілів знищено господарську споруду, понівечено чотири житлові будинки, автівку, мопед, електромережі.
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Люди, на щастя, не постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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