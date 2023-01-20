РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Росіяни тричі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ

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Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини © Микола Лукашук / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Внаслідок обстрілів знищено господарську споруду, понівечено чотири житлові будинки, автівку, мопед, електромережі. 

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Люди, на щастя, не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

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