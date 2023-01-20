Румунія повертає посла до Австрії

Вступ Румунії до Шенгену

Дипломата відкликали після того, як Відень заблокував Бухаресту вступ до Шенгенської зони. Тепер же обидві сторони домовились про відновлення дипломатичних відносин. Про це йшлось під час телефонної розмови президентів Австрії та Румунії. Також вони запланували спільну роботу з подолання протиріч щодо вступу Бухареста в Шенгенську зону.

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Розмова була ініційована Віднем. Під час переговорів президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що держава «продовжуватиме ефективно захищати зовнішній кордон Європейського Союзу в інтересах усіх європейських громадян, як вона це робила до цього часу».

Також він підкреслив, що Бухарест готовий до спільної роботи на двосторонньому та європейському рівнях для протидії нелегальній міграції.

«Після дискусії з президентом (Австрії — ред.) Ван дер Белленом президент Клаус Йоганніс вирішив відправити назад до Відня посла Румунії, який був запрошений до країни для консультацій 9 грудня 2022 року. Це жест відкритості Румунії до пошуку конструктивних рішень і сприяння динамічному діалогу», – йдеться в комюніке.

🔻 9 грудня Румунія викликала для консультацій свого посла в Австрії.

🔻 8 грудня 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, ухваливши лише приєднання Хорватії. Проти вступу проголосували Австрія і Нідерланди.

Нідерланди уточнили, що виступають не проти Румунії, а тільки проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.