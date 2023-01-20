РФ буде загрозою навіть після поразки у війні – НАТО

загроза з боку росії

У росіян залишаться подібні амбіції, незважаючи на те, якими будуть результати війни в Україні. Про це пише Reuters з покликанням на очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

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«Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали. І це, найімовірніше, в майбутньому впливатиме на наші плани», – заявив представник Північноатлантичного Альянсу.

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За словами Бауера, наразі невідомо, скільки часу знадобиться Кремлю для відновлення своєї оборони.

«Це від трьох до п'яти років? Від трьох до 10 років? Це те, про що ми повинні будемо поговорити разом. Це те, що буде розглядатися розвідувальними службами», – зауважив очільник Військового комітету НАТО.

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