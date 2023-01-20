РФ захопила спостерігачів та транспорт ОБСЄ: організація вимагає пояснень

НЕЗАКОННІ ДІЇ

Росія ймовірно передала понад 50 броньованих машин ОБСЄ на Донбас. Цей транспорт може бути використаний у війні проти України.

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Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, озвученій під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

«Протягом останніх одинадцяти місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ», — зазначено у заяві.

ОБСЄ повідомляють, що з квітня 2022 року Росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ. Їм висунуто сумнівні звинувачення.

Постпред Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш заявив, що Москва повинна дати пояснення з приводу захоплення автомобілів організації, звільнити незаконно утримуваних співробітників організації та припинити залякувати та погрожувати.

«Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. Як було заявлено, організація не має ані персоналу, ані транспортних засобів, розгорнутих на сході України — і про цей факт Росія добре знає. РФ повинна надати вичерпні пояснення», — підкреслив він.

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