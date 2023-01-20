СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру

Затримання російських агентів

Під час оперативних дій затримано 7 російських агентів, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк. Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема й енергогенеруючих підприємств.

Реклама Читати продовження

Росіяни використовували ці відомості для здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця влучення, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати, повідомляють в СБУ.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в регіоні, намагаючись виявити позиції ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи.

Наразі в СБУ перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну

🔻 17 січня Служба безпеки повідомила, що знешкодила у Кременчуці російську агентурну мережу