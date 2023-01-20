Столтенберг про танки Leopard для України: консультації будуть продовжуватися

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір, міністр оборони України Олексій Резніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Рамштайн, 20.01.23

Під час зустрічі на «Рамштайні» генсек НАТО дав зрозуміти, що очікує подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.

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Про це пише Spiegel.

Він зазначив, що Німеччина є одним із лідерів у питанні озброєння України. А ще, що з початку повномасштабного вторгнення вид підтримки постійно змінювався.

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«Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу «Мардер»: Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах», — додав Столтенберг.

За його словами, нова військова підтримка ЗСУ піти в контрнаступ та звільнити свої території.

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🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.