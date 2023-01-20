Столтенберг про танки Leopard для України: консультації будуть продовжуватися
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Під час зустрічі на «Рамштайні» генсек НАТО дав зрозуміти, що очікує подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.
Про це пише Spiegel.
Він зазначив, що Німеччина є одним із лідерів у питанні озброєння України. А ще, що з початку повномасштабного вторгнення вид підтримки постійно змінювався.
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«Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу «Мардер»: Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах», — додав Столтенберг.
За його словами, нова військова підтримка ЗСУ піти в контрнаступ та звільнити свої території.
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🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.
🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.
🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї.