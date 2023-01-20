Суд у Білорусі засудив дружину ув’язненого журналіста Радіо Свобода до 2 років колонії

Білорусь

Дар’ю Лосік, яка є дружиною ув’язненого журналіста Ігоря Лосіка звинувачували через інтерв’ю про її чоловіка, повідомляє Радіо Свобода.

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Рішення про ув'язнення Дар’ї, білоруський суд ухвалив на засіданні 19 січня.

«Дар’ю Лосік звинувачували через інтерв’ю про її чоловіка телеканалу "Белсат" навесні 2022 року, "в якому вона позиціонувала себе як дружину політв’язня!», — зазначили у виданні.

В останньому слові жінка просила суддів не позбавляти її волі. Про призначення покарання не пов’язаного із позбавленням волі клопотав і її адвокат, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що у подружжя Лосіків є 4-річна дочка, яка зараз знаходиться із дідусем та бабусею.

🔻 18 жовтня Дар’ю Лосік затримали після після обшуку в неї вдома.

🔻 19 жовтня президент Радіо Свобода Джеймі Флай виступив із вимогою про негайне звільнення Дар’ї Лосік та засудив її затримання. США також закликали до негайного та безумовного звільнення Лосік.

🔻 У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Також до тривалих термінів ув’язнення тоді засудили опозиційних політиків, активістів, чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського та ще чотирьох блогерів. Усі обвинувачені наполягають, що справи проти них є політично мотивованими.