США будуть лідером координованої допомоги: Остін за підсумками «Рамштайну»

ПІДСУМКИ «Рамштайн-8»

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі провели спільну пресконференцію після завершення засідання Контактної групи.

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У своїй промові Остін зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільну і критичну інфраструктуру України. Про це свідчить нещодавний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.

«Як росте жорстокість Росії, так зростає рішучість цієї контактної групи», — підкреслив він.

Деякі країни допомогли Україні системами ППО. США та Німеччина надають Patriot, Канада — Nasams.

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Остін також підкреслив, що пакет військової допомоги на 25 млрд доларів став одним із найбільших від США.

Відповідаючи на питання надання танків Україні, міністр оборони США зазначив, що в нього немає анонсів стосовно М1 (Abrams). За його думкою немає ніякого зв'язку між передачею Abrams та Leopard. Тому мала партія Abrams навряд чи «розблокує» рішення Берліна про надання Києву Leopard 2.

«Можливо, ви чули, як раніше міністр оборони Німеччини казав, що вони не прийняли рішення про надання танків Leopard», — сказав Остін.

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За словами голови об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, цього року буде дуже складно видавити російських військових з усіх окупованих частин України.

«Це не означає, що це не може відбутися, але це буде дуже-дуже складно», —зауважив він.

Втім Міллі підкреслив, що точно може відбутися стабілізація фронту та досягнення значного тактичного чи оперативного рівня наступу.

«Ми справді зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має потенціал, який їй потрібен для досягнення успіху прямо зараз. Тож у нас є вікно можливостей від сьогодні до весни...І це недовго. Ми повинні об’єднати правильні можливості», — пдікреслив Остін.

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