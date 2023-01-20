Тимчасовим в.о. голови Нацполіції став Іван Вигівський

КАДРОВІ ПЕРЕСТАНОВКИ

Він замінить на посту Ігоря Клименка.

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Відповідне рішення 20 січня ухвалив Кабінет міністрів, зазначає пресслужба Нацполіції.

18 січня Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

«Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому», — наголосив тимчасовий очільник МВС.

🔻 20 січня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії в Броварах

🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

Серед основних версій трагедії розглядають наступні:

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС