Тимчасовим в.о. голови Нацполіції став Іван Вигівський
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Він замінить на посту Ігоря Клименка.
Відповідне рішення 20 січня ухвалив Кабінет міністрів, зазначає пресслужба Нацполіції.
18 січня Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.
Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
«Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому», — наголосив тимчасовий очільник МВС.
🔻 20 січня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії в Броварах
🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
Серед основних версій трагедії розглядають наступні:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС